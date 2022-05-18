Картина Пикассо «Лежащая обнаженная» продана на аукционе Sotheby’s за $67,5 млн

Картина испанского художника Пабло Пикассо «Лежащая обнаженная» продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 67,54 млн долларов. Трансляция торгов велась на сайте аукционного дома.

Лот под номером 23 оказался самым ценным среди всех выставлявшихся в тот день на аукционе и был продан чуть выше эстимейта (предварительной оценки стоимости) в $58,5 млн.





Вдохновением для художника стала натурщица Мария-Тереза Вальтер. Другая картина Пикассо — «Обнаженные мужчина и женщина» — ушла с молотка за 5,1 млн долларов.





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