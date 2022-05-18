Фантастический триллер «Обратимая реальность» выходит в «цифре»

19 мая в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера российского фильма. Об этом сообщается в пресс-релизе стриминга.





История разворачивается в будущем, когда большую часть времени люди проводят в виртуальных приключениях, организуемых компанией «Новая жизнь». Там они реализуют самые смелые мечты и испытывают только положительные эмоции, пока в виртуальный мир не проникают реальные страхи и комплексы. Под подозрением оказывается группа антивиртов, которые пытаются вернуть людей в реальность с ее настоящими чувствами.





Режиссером фильма выступил Дмитрий Константинов. В главных ролях — Павел Чинарев, Вера Колесникова, Антон Филипенко, Тимофей Трибунцев.





Фото: кадр из фильма «Обратимая реальность»; предоставлено пресс-службой KION