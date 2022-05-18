Музеям Якутии выделено более 14 млн рублей

18.05.2022

Музеям Якутии выделено более 14 млн рублей

Власти Якутии выделили региональным музеям свыше 14 млн рублей, на эти средства учреждения смогут приобрести более 800 культурных ценностей. Об этом сообщила пресс-служба региональной Минкультуры.

«В этом году на выделенные правительством республики средства, 14,3 млн рублей, наши музеи смогут приобрести более 800 культурных ценностей. Экспертно-фондовыми закупочными комиссиями музеев уже приняты решения о закупе тех или иных предметов у населения, народных мастеров, художников, что особенно важно в Год культурного наследия, объявленного в России», — цитирует пресс-служба министра культуры и духовного развития Якутии Юрия Куприянова.

По данным Минкультуры республики, в государственных и муниципальных музеях Якутии хранится почти 490 тыс. музейных предметов, большая часть из них — в муниципальных.

Фото: Pixabay