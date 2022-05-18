Музеям Якутии выделено более 14 млн рублей

Власти Якутии выделили региональным музеям свыше 14 млн рублей, на эти средства учреждения смогут приобрести более 800 культурных ценностей. Об этом сообщила пресс-служба региональной Минкультуры.

«В этом году на выделенные правительством республики средства, 14,3 млн рублей, наши музеи смогут приобрести более 800 культурных ценностей. Экспертно-фондовыми закупочными комиссиями музеев уже приняты решения о закупе тех или иных предметов у населения, народных мастеров, художников, что особенно важно в Год культурного наследия, объявленного в России», — цитирует пресс-служба министра культуры и духовного развития Якутии Юрия Куприянова.





По данным Минкультуры республики, в государственных и муниципальных музеях Якутии хранится почти 490 тыс. музейных предметов, большая часть из них — в муниципальных.





Фото: Pixabay