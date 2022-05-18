Музей Победы открыл выставку к 100-летию пионерии

Экспозиция «Век пионерии» посвящена истории детского патриотического движения в Советском Союзе, сообщили в пресс-службе музея.





На площади около 300 кв. метров разместилось более 500 подлинных экспонатов из фондов Музея Победы и музеев истории пионерского движения детских учреждений из Москвы и Беларуси — фотографии, документы, атрибуты движения и личные вещи пионеров разных лет, начиная с 1920-х годов.





«Пионерия была и остается страной детства со своими законами и традициями, интересами и полезными делами. И конечно, мы помним всех ребят, членов пионерской организации, которые воевали на фронтах Великой Отечественной, поименно знаем пионеров-героев. А сколько было еще ребят, которые трудились в тылу», — сказал на церемонии открытия директор Музея Победы Александр Школьник.





Среди уникальных раритетов — вышитая пионерами карта СССР 1938 года, пионерский барабан с автографом первого космонавта Юрия Гагарина, «Вымпел Терешковой», побывавший в космосе с первой женщиной-космонавтом в 1963 году и ставший переходящим символом во Всесоюзной пионерской эстафете, мандат и другие материалы делегата I Всесоюзного слета пионеров 1929 года.





В экспозицию вошли архивные снимки, рассказывающие о труде и отдыхе пионеров. Отдельный раздел посвятили пионерии в годы войны, включающий портреты пионеров-героев, военный дневник сына полка Николая Васильева, пионерский галстук трех поколений летчика Ивана Бондарева, а также письма на фронт из пионерлагерей и др.





«Я думаю, мы специально будем ориентировать детей на посещение этой выставки, чтобы все самое лучшее в истории пионерской организации имело свое продолжение», — подчеркнул директор учреждения.





Фото: пресс-служба Музея Победы