Вышел дебютный трейлер сериала «Женщина-Халк»

Ролик по супергеройскому шоу появился на ютьюб-канале Marvel Entertainment за два месяца до премьеры.





Трейлер представляет главную героиню Дженнифер Уолтерс, которая рассказывает о себе. У нее есть отличные друзья, ответственная работа в юридической компании и «разочаровывающая семья». Ее дядя Брюс Беннер, также и известный как Халк, становится причиной появления особенностей у племянницы — злость и агрессия превращают ее в зеленого монстра.





Брюс помогает Дженнифер обучиться контролю над своей особенностью. Примечательно, что она не хочет присоединиться к мстителям — команде супергероев-защитников. Дженнифер хочет быть нормальной женщиной и анонимной юристкой.





Главную роль исполнила Татьяна Маслани. В касте — Марк Руффало, Тим Рот и другие актеры.





Премьера «Женщины-Халка» назначена на 17 августа. Сериал выйдет на стриминге Disney+.





Фото: кадр из трейлера сериала «Женщина-Халк»