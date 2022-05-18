Вышел новый выпуск авторской программы «БесогонТВ» Никиты Михалкова

В новом выпуске авторской программы «БесогонТВ» Никита Михалков предлагает вспомнить пророческое эссе Ф.М. Достоевского про отношение славянских народов к России.

Сколько времени понадобилось, чтобы стереть память о том, как человечество спаслось от фашизма? Почему нам катастрофически нужна правда, чтобы защитить страну, народ, веру и этические принципы? Как оценить честность и адекватность призывов так называемой эстрадной интеллигенции? Понимают ли они, с кем нашей стране приходится иметь дело и какой агрессивной пошлостью на глобальном международном уровне сопровождается всё происходящее?





Эти и многие другие вопросы Никита Сергеевич поднимает в новом выпуске «БесогонТВ» под названием «Когда случай действительно несчастный».



Смотрите новый выпуск на официальном канале в Telegram 20 мая 2022 года.





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