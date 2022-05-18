Во всем мире сегодня отмечают Международный день музеев

К празднику приурочено открытие акции «Ночь музеев», которое состоится 21 мая в Историческом музее.

В Российском национальном музее музыки заработает выставка «Музыка России: Имена. Артефакты. Триумфы» об отечественной музыкальной культуре.





Примерить старинную кольчугу, научиться росписи тагильского подноса, первобытной технике плетения рыболовных сетей и изготовления грузил можно в Музее истории и археологии Урала.





Музей-усадьба «Ясная Поляна» в Тульской области приглашает гостей на двухчасовую программу, включающую экскурсию по экспозиции, чаепитие и игру в литературное лото, в которое когда-то играли в семье Толстых.





На территории музея-заповедника «Ростовский кремль» откроется фотовыставка «Иван Васильевич. Путешествие во времени» — интерактивный проект, посвященный полувековому юбилею съемок легендарного фильма «Иван Васильевич меняет профессию».





В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в Севастополе уже сегодня, 18 мая, откроется новая временная экспозиция «Музей в Херсонесе: взгляд в прошлое, билет в будущее».





Сегодня в Государственном музее Л.Н. Толстого открывается выставка «Толстой и прогресс», приуроченная ко Дню музеев.





Многие учреждения культуры в этот день не только работают бесплатно, но и продлевают часы работы.





Фото: Минкультуры РФ

