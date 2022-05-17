В ГИМе стартовала юбилейная научная конференция

Конференция «Музей истории Российской цивилизации» приурочена к 150-летию Государственного исторического музея, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.





В торжественном открытии научной конференции в ГИМе, прошедшем 17 мая, приняла участие статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.





«Сегодня Исторический музей — гордость российской науки и культуры. Это не только соединение материальных и духовных основ 1000-летней государственности, но и отражение всей глубины истории. Он дает возможность соприкоснуться с теми событиями, которыми гордились наши предки и которые будут составлять славу Отечества для наших потомков», — сказала Алла Манилова.





Научная конференция продлится до 19 мая. Участники обсудят достижения и новации в фондовой работе, мультимедиатехнологии в музее и другие темы.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ