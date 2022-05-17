Ирина Старшенбаум сыграет с «Дадли Дурслем» в фильме Promised Land

Съемки политического триллера «Земля обетованная» стартуют осенью 2022 года, сообщил Variety.





Российская актриса Ирина Старшенбаум («Лето») присоединилась к касту фильма, основанного на реальных событиях. Вместе с ней в проекте задействованы британские актеры Гарри Мэллинг, известный по роли Дадли Дурсля во франшизе «Гарри Поттер», и Дуглас Бут («Переживая за Боя»). Режиссером кинокартины выступит Майкл Уинтерботтом («В этом мире», «Гол!», «Дорога на Гуантанамо»).





Действие Promised Land развернется в 1948 году во время подготовки к разделу Палестины. В центре истории окажутся двое британских полицейских, ведущих охоту на поэта и сиониста. Герой разрывается между долгом и любовью к девушке, которую и сыграет Старшенбаум.





Британо-итальянский фильм «Земля обетованная» был представлен на маркете Каннского кинофестиваля-2022.





Фото: кадр из фильма «Лето»