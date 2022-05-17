Райан Гослинг возглавит каст фильма «Каскадеры»

Кинокартину по мотивам сериала 1980-х годов The Fall Guy снимут в Австралии, сообщил Variety.





По информации издания, главная роль в фильме досталась Райану Гослингу, прославившемуся ролями в фильмах «Драйв», «Ла-Ла Лэнд», «Бегущий по лезвию 2049».





Американский экшн-сериал, состоящий из пяти сезонов, выходил в 1981-1986 годах. Оригинал рассказал историю голливудского актера, подрабатывавшего сыщиком и охотником за головами.





Идея киноадаптации «Каскадеров» появилась более 10 лет назад. Предполагалось взять на ведущую роль Дуэйна «Скалу» Джонсона («Красное уведомление»). Однако к проекту вернулись только в последние два года. Подробности новой экранизации пока не раскрываются.





Фото: кадр из фильма «Ла-Ла Лэнд»