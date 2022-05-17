На Лазурном берегу стартует юбилейный Каннский кинофестиваль

75-й киносмотр открывается 17 мая фильмом «Окончательный монтаж» французского режиссера Мишеля Хазанавичуса, сообщают организаторы.





Каннский кинофестиваль продлится с 17 по 28 мая. В этом году в основной конкурс вошли 18 лент, в том числе «Жена Чайковского» российского режиссера Кирилла Серебренникова.





Жюри возглавил французский актер и режиссер Венсан Линдон. Компанию ему составят Ребекка Холл (Британия), Дипика Падуконе (Индия), Нуми Рамас (Швеция), Жасмин Тринка (Италия), Асгар Фархади (Иран), Ладж Ли (Франция), Джефф Николс (США) и Йоаким Триер (Норвегия).





Фестиваль в Каннах ежегодно проводится с 1946 года.





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