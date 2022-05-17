Ольга Любимова откроет онлайн-проект «Мой Рахманинов»

Программа предваряет старт Международного конкурса пианистов, дирижеров и композиторов им. С.В. Рахманинова, который пройдет в июне 2022 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Минкультуры РФ.





Культурно-просветительский онлайн-проект «Мой Рахманинов» откроет министр культуры России Ольга Любимова.





«Проект несет особую миссию. Вы сможете больше узнать о жизни Сергея Васильевича, услышать отрывки из его писем и интервью. Идея конкурса отражает три главных ипостаси Рахманинова, которые в нем органично сочетались, — композитора, пианиста и дирижера. Уверена, проект «Мой Рахманинов» не оставит никого равнодушным, а конкурс станет одним из главных событий в культурной жизни нашей страны», — сказала она.





«Мой Рахманинов» представит серию интервью музыкантов, которые расскажут о личности Сергея Рахманинова и влиянии его творчества на них. Также проект познакомит с письмами и воспоминаниями композитора.





Среди участников онлайн-проекта — Владимир Федосеев, Юрий Башмет, Ильдар Абдразаков, Полина Осетинская, Николай Цискаридзе, Фабио Мастранджело, Александр Рамм, Полина Маликова и др.





Выпуски будут выходить в мае-июне на сайте конкурса, во «ВКонтакте» и на портале «Культура.РФ».





Международный конкурс им. С.В. Рахманинова пройдет с 14 по 27 июня в Москве в честь 150-летия композитора, которое отмечается в 2023 году.





Фото: Рixabay