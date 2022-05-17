Эмбер Хёрд рассказала об увольнениях из-за действий Джонни Деппа

Актрисе пришлось бороться за сохранение возможности сниматься в фильмах «Лига Справедливости» и «Аквамен», заявила она на очередном судебном заседании.





По словам Эмбер Хёрд, на фоне скандального развода с Джонни Деппом серьезно пострадала ее карьера — актрису уволили из многих проектов и рекламных кампаний.





«Я потеряла перспективы. Я боролась за то, чтобы сохранить работу и самую большую возможность в кино, которая у меня была на сегодня, — с «Лигой справедливости» и «Акваменом», — рассказала Хёрд, подчеркнув, что ей «пришлось сражаться за сохранение роли в «Лиге справедливости», поскольку это происходило во время развода».





По словам актрисы, ее роль в сиквеле «Аквамена» значительно сократили, что она связала с действиями бывшего мужа и его команды. В фильме ее героиня получила всего 10 минут экранного времени.





Ранее Джонни Депп обвинил бывшую супругу в своих проблемах, связанных с работой.





Фото: кадр из фильма «Лига Справедливости»