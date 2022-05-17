В России стартовал просветительский марафон «Новые горизонты»

Проект включает лекции, дискуссии и мастер-классы, которые проводятся в четырех городах, сообщается на сайте организаторов.





С 17 по 19 мая Российское общество «Знание» проводит марафон «Новые горизонты», посвященный «новым возможностям, которые открываются в нашей стране в различных сферах». Мероприятия проходят в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи.





В программе — выступления более 200 политиков, общественников, бизнесменов, ученых, деятелей культуры и спорта. В первый день запланировано участие главы МИД России Сергея Лаврова, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, министра цифрового развития РФ Максута Шадаева и др.





Присоединиться к событиям марафона можно на сайте общества «Знание» и на странице организации во «Вконтакте».





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