Опубликован новый кадр из «Тора 4» с Тессой Томпсон и Натали Портман

В соцсетях появился кадр из грядущего кинокомикса «Тор: Любовь и гром» (Thor: Love and Thunder) с правительницей Асгарда и новой супергероиней.





На снимке изображены Валькирия (Тесса Томсон), правящая Асгардом, и Джейн Фостер (Натали Портман), ставшая Могучим Тором. Героини восседают на высоких креслах. Стражница в амуниции и окружающая обстановка напоминают Ваканду.





В новой картине главный герой Тор (Крис Хемсворт) решает отойти от супергеройских дел, сосредоточившись на духовных поисках. Однако в это время появляется Горр — убийца богов (Кристиан Бэйл), с которым столкнутся Тор, Валькирия, Корг (Тайка Вайтити) и Джейн Фостер.





Четвертая часть «Тора» выйдет в мировой прокат 6 июня.





Фото: кадр из тизера фильма «Тор: Любовь и гром»