Международный кинофестиваль «17 мгновений...» начнет работать в Павловском Посаде 19 мая

Шестой международный кинофестиваль «17 мгновений...» имени Вячеслава Тихонова пройдет в Павловском Посаде с 19 по 22 мая. Об этом информировала ТАСС пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«VI Международный кинофестиваль „17 мгновений...“ имени Вячеслава Тихонова открывается в Павловском Посаде 19 мая, на родине великого артиста. Искусство объединяло людей в самые сложные времена, и для меня одной из главных задач фестиваля стала трансляция традиций, ценностей и позитива, которые несет творчество моего отца», — сказала президент фестиваля, актриса и продюсер Анна Тихонова.





Традиционно в программе фестиваля два конкурса — полнометражных игровых фильмов и телевизионных сериалов.









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