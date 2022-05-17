Фестиваль камерных оркестров мира может превратиться в ежегодный

Фестиваль камерных оркестров мира, который впервые проходит с 16 по 20 мая в Москве, запланирован как ежегодный. Об этом сообщилгенеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко.

«Мы хотели бы, чтобы он стал ежегодным, — сказал Гринченко. — Нужно понимать, что, чтобы фестиваль произошел, надо сто человек привезти, поселить. Мы получили грант правительства РФ. Я надеюсь, что если все пройдет хорошо, мы будем разговаривать с министерством культуры, чтобы фестиваль стал ежегодным».





Проведение фестиваля приурочено к 30-летию камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета.





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