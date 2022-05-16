День славянской письменности отметят концертом на Красной площади

24 мая в 19:00 в Москве пройдет традиционное праздничное мероприятие, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.





Организаторами концерта выступили правительство России, Минкультуры РФ, столичное правительство, РПЦ и Росконцерт.





«В этом году программы празднований составлены с учетом приоритетов Года культурного наследия народов России, объявленного президентом. Главная тема региональных торжеств — славянская письменность как основа культурного наследия, объединяющая многонациональные народы, проживающие на территории Российской Федерации», — рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.





Центральным событием праздничной программы станет концерт «Вера. Надежда. Любовь» на Красной площади. В программе — классические произведения А. Д. Кастальского, М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, С. В. Рахманинова и А. Н. Скрябина, которые исполнят солисты, Российский молодежный симфонический оркестр и Сводный хор.





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