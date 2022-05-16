Одри Диван снимет Леа Сейду в новой версии «Эммануэль»

В основу фильма ляжет одноименный эротический роман Эммануэль Арсан. Об этом сообщил THR.





Фильм снимет француженка Одри Диван, получившая «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля в 2021 году за драму «Событие». Для нее экранизация эротического романа будет англоязычным дебютом. «Эммануэль» станет третьей полнометражной режиссерской работой Диван.





Главную роль в картине сыграет Леа Сейду, получившая «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за роль в фильме «Жизнь Адель». Также она известна по работам в лентах «Бесславные ублюдки», «Французский вестник», «Не время умирать», «Это просто конец света».





Проект фильма представят на маркете Каннского кинофестиваля, который пройдет с 17 по 28 мая.





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