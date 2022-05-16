Родион Газманов одобрил отсутствие России на «Евровидении-2022»

Певец и предприниматель объяснил в соцсетях, почему рад, что представители РФ не участвовали в конкурсе в этом году.





По его мнению, сегодня «Евровидение» является «самым предвзятым конкурсом на планете». Родион Газманов обозначил свои претензии к песенному конкурсу. По его словам, организаторы могут менять оценки, выставленные членами жюри стран-участниц, по своему усмотрению.





«Который год побеждает не тот, кто лучше поет, а тот, у кого ярче манифест», — отметил Газманов.





Также он считает, что группа-победительница представила слабый номер.





«Евровидение-2022» завершилось победой рэп-команды Kalush Orchestra, которая привезла в Турин песню Stefania.





Фото: Рixabay