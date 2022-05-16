Станислав Садальский заявил, что «Евровидение» себя дискредитировало

Российский актер прокомментировал итоги песенного конкурса, в котором победила украинская группа.





По его мнению, «Евровидение» давно себя дискредитировало. «Правды нет. Все эти конкурсы — ложь и провокация», — сказал Садальский в комментарии «Народным новостям».





Ранее с критикой конкурса выступили продюсер Иосиф Пригожин и музыкант Юрий Лоза. Они тоже обратили внимание на политизацию «Евровидения».





Конкурс 2022 года прошел в Италии и завершился победой Kalush Orchestra. В тройку лидеров также вошли британский певец Сэм Райдер и испанская исполнительница Шанель. Российские артисты не участвовали в состязании в этом году по решению организаторов, принятому на фоне событий на территории Украины.





Фото: Рixabay