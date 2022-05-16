Hulu поделился первым тизером приквела «Хищника»

Дебютный ролик по научно-фантастическому экшну «Добыча» (Prey) появился на ютьюб-канале 20th Century Studios.





Цифровая премьера новой части франшизы «Хищник» назначена на 5 августа на стриминге Hulu.





Действие «Добычи» развернется за 300 лет до событий оригинального фильма 1987 года. История развивается вокруг воительницы Нару из племени команчи, которая защищает свой народ от неизвестной угрозы. Ею оказывается высокоразвитый инопланетянин с продвинутым техническим арсеналом. Нару предстоит сразиться с Хищником.





Режиссером выступил Дэн Трахтенберг, сценарий написал Патрик Эйсон. В главной роли — Эмбер Мидфандер. Большинство актеров, задействованных в фильме, являются представителями американских коренных народов.





Фото: кадр из тизера фильма «Добыча»