Сай-фай-антология «Черное зеркало» получила продолжение

По информации издания Variety, потоковый сервис Netflix начал разработку шестого сезона шоу.





В настоящее время проходит кастинг и начальная подготовка к производству, отметили собеседники журнала.





Детали сюжета пока не раскрыты. По сообщению Variety, в новый сезон включат больше эпизодов, чем в предыдущий. Кроме того, серии будут созданы как отдельные фильмы.





Научно-фантастическая антиутопия «Черное зеркало» дебютировала в 2011 году. Ее создателем выступил Чарли Брукер. Последний на сегодня сезон сериала-антологии вышел в 2019 году.





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