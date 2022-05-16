В Нижнем Тагиле откроют культурный центр «Дом Окуджавы»

Музей Булата Окуджавы будет открыт в Нижнем Тагиле (Свердловская область) в честь 300-летия со дня основания города. Культурный центр станет местом встреч поэтов, музыкантов и художников, сообщили в департаменте информационной политики региона.

«В 1930-е годы юный Булат Окуджава вместе с родителями жил в Нижнем Тагиле. Сейчас в этом доме завершается реконструкция. В нем будет музей знаменитого барда. Культурный центр „Дом Окуджавы“ станет местом встреч поэтов, музыкантов, художников, актеров и всех, кто интересуется миром искусства. Открытие центра состоится в августе, в канун Дня города, 300-летнего юбилея Нижнего Тагила», — цитирует департамент главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева.





13-14 мая в Нижнем Тагиле состоялся VIII Всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья», где представили песни, стихи и прозу Булата Окуджавы.





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