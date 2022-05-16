В Нижнем Новгороде начал работать библиотечный конгресс

Всероссийский библиотечный конгресс, участниками которого станут 1,3 тыс. человек, начал работать в Нижегородской государственной академической филармонии имени Мстислава Ростроповича, пишет ТАСС.

«Библиотечный конгресс — ключевое мероприятие в библиотечной отрасли в этом году, 1,3 тыс. участников, 12 площадок, параллельная программа с выставками и другими культурными мероприятиями», — сказал на открытии заместитель председателя правительства, региональный министр культуры Олег Беркович.





Участниками конгресса станут представители всех типов и видов библиотек, информационных учреждений, профильных вузов и партнеров этих учреждений.





Фото: Pixabay