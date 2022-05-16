Марафон классической музыки состоится в Екатеринбурге с 1 по 3 июля

Порядка 14,5 тыс. человек собираются посетить мероприятия VII международного фестиваля «Безумные дни», который пройдет с 1 по 3 июля в Екатеринбурге. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Восемь залов, сто концертов, сотни артистов и десятки тысяч слушателей: Свердловская филармония готовит уникальный для России музыкальный фестиваль „Безумные дни“. Единственный в России трехдневный концертный марафон классической музыки в этом году пройдет с 1 по 3 июля. С момента старта онлайн-продаж прошло две недели, а почти 14,5 тыс. фестивальных билетов уже нашли своих владельцев, на 16 концертов билеты раскуплены полностью», — говорится в сообщении.





Темой фестиваля стала музыка первых композиторов-романтиков — Шопена, Шумана, Мендельсона и Листа.





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