Гергиев и Герзмава выступят на Красной площади в День славянской письменности

Праздничный концерт с участием звезд классической сцены состоится на Красной площади в Москве 24 мая, в День славянской письменности и культуры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росконцерта.

«В программу концерта войдут произведения музыкальной классики, тематика которых преимущественно связана с историческим прошлым России, с образами, взятыми из народной жизни и эпоса. Сочинения выдающихся русских композиторов Кастальского, Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова и Скрябина будут исполнены знаменитыми солистами, Российским национальным молодежным симфоническим оркестром и сводным хором, в состав которого войдут 365 человек», — рассказали организаторы.





Участниками вечера станут глава Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, солистка Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Хибла Герзмава и другие.





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