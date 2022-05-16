РГИСИ совместит приемную кампанию с гастролями театра в Приморье

Учебный театр Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) приехал во Владивосток с гастролями, которые впервые будут совмещены с приемной кампанией в вуз. Об этом сообщили педагоги РГИСИ.

За пять дней студенты театрального вуза дадут пять спектаклей на сцене Приморской краевой филармонии.





За счет регионального бюджета в следующем учебном году начнется обучение 26 студентов по направлениям «Кукольный театр» и «Музыкальный театр». После окончания вуза им предстоит вернуться в регион для работы в местных театрах и преподавания в филиале РГИСИ во Владивостоке, который планируется открыть в 2024 году.





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