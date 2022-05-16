Иосиф Пригожин призвал отказаться от участия в «Евровидении»

Музыкальный продюсер в беседе со «Звездой» прокомментировал итоги 66-го международного песенного конкурса, завершившегося победой украинской команды Kalush Orchestra.





Иосиф Пригожин считает, что России стоит отказаться от участия в «Евровидении». Он напомнил, что в 2009 году на конкурсе, проходившем в Москве, от РФ выступила гражданка Украины Анастасия Приходько.





«Мы всегда чужими восхищаемся, а своих принижаем и пренебрегаем своими. <...> У нас талантливые люди — гениальные певцы, гениальные музыканты», — сказал он.





Продюсер также назвал «Евровидение» политическим конкурсом, который не имеет отношения к музыке.





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