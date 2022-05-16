В Петербурге стартовали съемки фильма «По щучьему велению»

16.05.2022
Приключенческую ленту «По щучьему велению» по мотивам русских народных сказок снимают в павильоне студии «Ленфильм». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании СТВ.
«В Санкт-Петербурге в павильонах киностудии „Ленфильм“ кинокомпания СТВ при поддержке Фонда кино ведет съемки сказочного блокбастера „По щучьему велению“. Летом съемки продолжатся в Тюменской области», — рассказали в пресс-службе.
Российский блокбастер расскажет историю Емели, который хочет добиться руки царской дочери Анфисы.
Фото: Pixabay