В Смоленской области отреставрируют усадьбу Шереметевых XIX века

Усадьбу графов Шереметьевых, построенную во второй половине XIX века по проекту Николая Бенуа, планируют отреставрировать в Смоленской области.Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Островский по итогам рабочей поездки в регион председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«Совместно с председателем Государственной думы Вячеславом Викторовичем Володиным побывали в селе Высокое Новодугинского района, где при его поддержке планируется провести работы по реставрации объектов культурно-исторического наследия. Многие из них поистине уникальны. В первую очередь, архитектурный комплекс «Усадьба „Высокое“, более известный как усадьба Шереметьевых. На первоначальном этапе планируется восстановить ее центральную часть — дворец конца ХIХ века (создан по проекту главного архитектора Петергофа Николая Леонтьевича Бенуа), впоследствии — и другие здания архитектурного ансамбля», — написал Островский.





По его словам, также планируется отреставрировать церковь Иоанна Предтечи.





Фото: Pixabay