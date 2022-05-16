На кинокомиксы Marvel обрушилась новая волна критики

Режиссер Гаспар Ноэ («Необратимость») негативно высказался о картинах киновселенной Marvel в беседе с The Independent.





«Фильмы Marvel делают американцев глупыми. Или вся Америка становится настолько глупой, что ей нужны подобные картины, чтобы представлять их мысли?» — задался вопросом режиссер.





Ранее о супергеройских экшнах Marvel Studios негативно высказался режиссер Мартин Скорсезе, отметив отсутствие в них исследования психологической стороны отношений. Фрэнсис Форд Коппола тоже остался недоволен кинокомиксами, однако выделил фильм «Человек-паук: Через вселенные».





Фото: кадр из фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»