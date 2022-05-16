Кинотеатры Владивостока заподозрены в показе пиратских копий «Бэтмена»

В прошедшие выходные в столице Приморья прошли премьеры фильмов «Летучая мышь», «Синий ежик» и «Красная панда», сообщил VL.ru





Названия кинокартин поместили на афиши голливудских блокбастеров, не вышедших в российских прокат. Речь идет о супергеройском экшне «Бэтмен» от Warner Bros., продолжении экранизации видеоигр «Соник 2 в кино» от Paramount и мультфильме «Я краснею» от Walt Disney.





В кинотеатре «Москва» изданию пояснили, что сдали зал для закрытых показов, на которых представили «Летучую мышь» и «Синего ежика». Формат работы подразумевает выкуп помещения на определенное время и показ своего контента. В компании не подтвердили показ нелегальных копий фильмов, не вышедших в России.





В кинотеатре «Иллюзион» не подтвердили показ копий мультфильма «Я краснею», отметив, что демонстрируют доккино о животных. В этом кинотеатре тоже есть возможность аренды зала для просмотра своего фильма, добавило издание.





На момент написания заметки на сайтах кинотеатров не было анонсов фильмов.





Фото: кадр из фильма "Бэтмен"