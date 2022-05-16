В Самуиловом корпусе Ростовского кремля найдены старинные иконы

Одним из самых интересных событий мая для музея-заповедника «Ростовский кремль» стала уникальная находка: в ходе реставрационных работ в Самуиловом корпусе (бывших Митрополичьих хоромах) Ростовского кремля рабочие обнаружили две иконы, предположительно датируемые XVII и XIX веками. Иконы были закрыты кирпичной кладкой в дверном проеме второго этажа. Когда они были замурованы, точно неизвестно, это еще предстоит определить специалистам. В настоящее время реставратором станковой темперной живописи первой категории Натальей Бачуриной проводится очистка икон от загрязнений. Готовятся предложения по реставрации, которые уже на текущей неделе будут рассмотрены на Реставрационном совете музея.

По словам директора музея-заповедника «Ростовский кремль» Александра Филяева, это не единственная находка на территории музея.





«Во время реконструкции объекта археологами была найдена стена XVII века, которая являлась фасадом Самуилова корпуса. Она была разобрана, а остатки окружили новыми конструкциями. Сохранился и старинный пол. По выступам и углублениями на нем архитекторы восстановят, как выглядел Самуилов корпус до своей перестройки», — отметил Александр Филяев.





Также во время реставрационных работ на первом этаже Самуилова корпуса обнаружены восемь фрагментов настенной росписи разной величины, вероятнее всего XVII века. Эти разрозненные небольшие фрагменты некогда были многофигурной композицией: присутствует полотенечный фриз и красивейшая киноварь в хорошей сохранности, зеленый глауконит, желтая охра и известковые белила. Все изображения относятся к первому строительному периоду здания.





Справочно





Самуилов корпус (Митрополичьи хоромы) Ростовского Архиерейского дома имеет сложную многовековую строительную историю.





Название — Митрополичьи хоромы — говорит о функции постройки: в ней жил митрополит, хранилась казна, размещался ведавший финансовыми делами епархии Казенный приказ.





В XVII веке здание было двухэтажным, этажи соединялись двумя узкими лестницами, выстроенными в толще стен. Первый этаж занимали помещения Казенного приказа — документы упоминают «жилых и кладовых тринадцать палат». Во втором этаже располагались «кельи, где живут митрополиты», Крестовая, Судебная, хранилась драгоценная ризница — расшитые золотом, серебром и жемчугом облачения митрополита, книги в серебряных окладах, архив с древними жалованными грамотами. Ко второму этажу вело высокое крыльцо, по которому поднимались в парадные сени с передней. Часть этих помещений была расписана.





Второе свое название — Самуилов корпус — здание получило по имени митрополита Самуила Миславского, организовавшего его перестройку: во второй половине XVIII столетия разобрали и заново построили второй этаж и надстроили третий, тогда же здание получило новый декор в духе классицизма. В XIX веке в здании разместилось Ростовское духовное училище, как дань памяти деятельности митрополита Димитрия Ростовского, который основал при Архиерейском доме духовное училище — одно из первых подобных училищ в России.





На первой обнаруженной иконе изображено житие святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны, в среднике — сюжет «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Икона находится в руинированном состоянии. Проведенные работы по расчистке и первичный осмотр позволили определить конструктивные особенности иконы: ковчег иконной доски покрыт паволокой с наложенным на нее слоем грунта, на который нанесено изображение, покрытое басмой. Первоочередные меры по консервации произведения предполагают укрепление красочного слоя и пробное раскрытие фрагментов живописи. Предварительная датировка иконы — XVII век.





Вторая находка — фрагмент большемерной иконы Богоматери, выполненной в технике масляной живописи. Предварительная датировка — XIX век.





Фото: Минкультуры РФ