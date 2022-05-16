Новое издание «Повести временных лет» на французском языке опубликовано в Париже

Новое издание перевода «Повести временных лет» на французский язык было опубликовано в понедельник в Париже. Об этом сообщили ТАСС в семье французского историка, профессора Жан-Пьера Арриньона (1943-2021).

«Знакомство с этой книгой будет полезно всем, кто интересуется историей России, — сказала в интервью ТАСС вдова ученого, филолог, представитель французской ассоциации „Ренессанс Франсез“ Зоя Арриньон. — Мой муж, восхищавшийся этим уникальным источником, выпустил свой перевод летописи в 2008 году, и издание тогда мгновенно разошлось во Франции».





По ее мнению, «книга будет полезна в свете нынешних событий не только историкам, но и всему современному поколению европейцев. Она поможет понять, какое место занимает Украина по отношению к России».





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