Московский урбанистический форум проведут в формате выставки

Московский урбанистический форум в 2022 году будет проходить в выставочном формате, сообщает ТАСС.

Форум пройдет в Манеже с начала по конец августа. Он проводится каждый год начиная с 2011-го.

«В этом году принято решение о проведении Урбанфорума в выставочном формате. За последние 10 лет в Москве было реализовано множество проектов, при этом на будущее перед нами стоят не менее грандиозные задачи», – рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что жители и гости города смогут ознакомиться на форуме с градостроительной работой, которая ведется в Москве. В форуме также приглашены к участию иностранные делегации и гости.

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