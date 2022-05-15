Московский урбанистический форум проведут в формате выставки

15.05.2022
Форум пройдет в Манеже с начала по конец августа. Он проводится каждый год начиная с 2011-го.
«В этом году принято решение о проведении Урбанфорума в выставочном формате. За последние 10 лет в Москве было реализовано множество проектов, при этом на будущее перед нами стоят не менее грандиозные задачи», – рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он добавил, что жители и гости города смогут ознакомиться на форуме с градостроительной работой, которая ведется в Москве. В форуме также приглашены к участию иностранные делегации и гости.
Фото: Pixabay