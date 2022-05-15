Испания выразила готовность принять «Евровидение-2023» вместо Украины

В Испании готовы принять международный конкурс «Евровидение» в 2023 году, если этого не сможет сделать Украина, сообщает ТАСС.

«RTVE предлагает поддерживать Украину во всем в этой организации [конкурса в будущем году], и в случае, если им это понадобится, мы были бы готовы дать пристанище следующему <...> «Евровидению», – заявила директор по коммуникациям испанской государственной телерадиокомпании RTVE Мария Эисагирре.

В 66-м песенном конкурсе, проходившем в Турине, победителем стала украинская группа Kalush Orchestra с песней «Стефания». На второе место попала Великобритания, а третье заняла Испания.

25 февраля Европейский вещательный союз, являющийся организатором смотра, объявил, что в связи с событиями на Украине Россия не будет представлена на «Евровидении». На следующий день Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом «Останкино» объявили о своем выходе из этой организации.

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