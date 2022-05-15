СМИ сообщают о продлении приквела «Игры престолов» на второй сезон

Сериал «Дом дракона», спин-офф «Игры престолов», продлили на второй сезон еще до премьеры первого, сообщает издание Redanian Intelligence.

Прежде в HBO утверждали, что примут решение после анализа зрительской реакции и рецензий критиков на спин-офф «Игры престолов». Официально студия пока не анонсировала продолжение.

В заметке сказано, что уже началась работа над сценарием второго сезона — параллельно постпродакшну первого, съемки которого завершились в феврале.

В издании предполагают, что официальный анонс представят незадолго до премьеры «Дома дракона» или, напротив, уже после его показа. Сюжет приквела расскажет о событиях, произошедших за 300 лет до тех, что описаны в «Игре престолов».

Между членами семьи Таргариен разгорелась кровавая междоусобица, в которой участвовали и их знаменитые драконы. Премьера запланирована на 21 августа.

Фото: кадр из трейлера