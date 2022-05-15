К 2024 году модернизируют более 70 театров юного зрителя по всей стране.

Замминистра культуры Ольга Ярилова посетила Хабаровский краевой театр юного зрителя, который был отремонтирован в рамках нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

В театре произведен монтаж трансформируемой трибуны для зрительских мест, полностью переоборудована машинерия сцены: произведен монтаж нового планшета сцены с установкой вращающегося круга, подъемных механизмов для декорационных штанг, выносного софита перед сценой и антрактно-раздвижного занавеса. Количество мест в зрительном зале увеличилось с 178 до 207.



«Благодаря модернизации сцены у творческого коллектива появилась возможность делать новые уникальные постановки. А это привлечение большего количества зрителей. До 2024 года мы сможем в такие уникальные театры превратить каждый нуждающийся», — отметила Ольга Ярилова.

Фото: пресс-служба Минкультуры Росси