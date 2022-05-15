Церемония вручения «Оскаров» в следующем году пройдет 12 марта

95-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 12 марта 2023 года, сообщила пресс-служба Американской академии киноискусств.

«Американская академия киноискусств и телеканал ABC сегодня объявили, что 95-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в воскресенье, 12 марта 2023 года», – говорится в сообщении академии.

Церемония должна традиционно пройти в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Список номинантов на одну из самых престижных наград в кинематографе представят 24 января.

В этом году 94-я церемония «Оскар» прошла 27 марта, в ходе которой чествование победителей отошло на второй план из-за разразившегося скандала. Тогда актер Уилл Смит в прямом эфире премии вышел на сцену и ударил комика Криса Рока по лицу после того, как тот неудачно пошутил над женой Смита.

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