Более миллиона человек посетили музеи на майских праздниках

15.05.2022

Более миллиона человек посетили музеи на майских праздниках

За период с 1 по 10 мая подведомственные Министерству культуры РФ музеи посетили более 1 млн человек, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Минкультуры России сообщили, что одним из лидеров по посещаемости стал Государственный музей-заповедник «Петергоф». За время праздников его посетили более 282 тыс. человек.

Более 157 тыс. человек посетили Государственный музей-заповедник «Царское Село». 122 тыс. человек посетили Государственный Русский музей.

Менее 100 тыс. выбрали для посещения Эрмитаж. В список самых популярных музеев также вошли Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина и Государственный исторический музей.

На время праздничных дней вход во многие учреждения сделали бесплатным.

Фото: Pixabay