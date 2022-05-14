Театральную версию «Манюни» выпустят в российский прокат

14.05.2022
Показ театральной версии «Манюни» будет проходить в 36 кинотеатрах сети «КАРО» в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Сургуте, Самаре, Тюмени и Калининграде
В основе «Манюни» лежит одноименная автобиографическая повесть Наринэ Абгарян. В картине рассказывается о событиях, которые произошли в Армении в конце 1970-х годов.
Проект покажет историю дружбы двух девочек Наринэ и Манюни. Через их дружбу раскрываются отношения между их семьями, принадлежащими к разным национальностям, передает «Культуромания».
Фото: кадр из трейлера