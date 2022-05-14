Стал известен список номинированных на премию «Ясная Поляна» книг

В короткий список номинации «Иностранная литература» премии «Ясная Поляна» вошли произведения авторов из 11 стран, включая Великобританию, Польшу, Анголу, США, Францию и Кубу, сообщает ТАСС.

«Список, который называется коротким, получился у нас не очень коротким. В нем 11 авторов, 11 произведений. <…> Очень хотелось, чтобы список был разнообразным, чтобы в нем были представлены и разные жанры, литературные школы, разные страны», – заявил советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой во время объявления списка, который он назвал «сборной мира».

В короткий список вошли книги «Всеобщая теория забвения» Жузе Агуалузы из Анголы, «Клара и солнце» Кадзуо Исигуро из Великобритании, «Путешествие вокруг дикой груши» Петера Надаша из Венгрии, «Piccola Сицилия» Даниэля Шпека из Германии, «Братья» авторства Юй Хуа из Китая, «Чикита» Антонио Орландо Родригеса с Кубы, «Тирза» Арнона Грюнберга из Нидерландов, «Дрожь» Якуба Малецкого из Польши, «На закате» Хвана Согёна из Южной Кореи, «Там, где раки поют» Делии Оуэнс из США и «Аномалия» Эрве ле Теллье из Франции.

Советник президента отметил, что в 2022 году объявление короткого списка номинации «Иностранная литература» проходит впервые. Общий фонд премии «Ясная Поляна», крупнейшей ежегодной литературной премии России, составит 6,7 млн рублей.

Номинация «Иностранная литература» состоит из двух частей: 1,2 млн рублей получит лауреат – зарубежный писатель, 500 тыс. рублей – переводчик книги на русский язык. Победителю в номинации «Современная русская проза» выплатят 3 млн рублей, а авторы, вошедшие в короткий список, делят между собой 1 млн рублей. За победу в номинации «Событие» автор получит 500 тыс. рублей.

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