Поэт Алексей Цветков умер в 75 лет

14.05.2022
О смерти Цветкова стало известно из сообщения в Facebook поэта Бахыта Кенжеева. Ранее 2 мая он был госпитализирован с диагнозом воспаление легких, после чего в течение десяти дней он находился в отделении интенсивной терапии, в тяжелом состоянии.
Алексей Цветков родился 2 февраля 1947 в городе Станислав (Ивано-Франковск), на западе Украины. Вырос в Запорожье. Учился на химическом факультете Одесского университета, затем обучался на историческом факультете и факультете журналистики МГУ.
Принимал участие в поэтической группе «Московское время» вместе с Бахытом Кенжеевым, Сергеем Гандлевским, Александром Сопровским. В 1975 году был арестован и выслан из Москвы, и в том же году эмигрировал в США.
У него вышло около двадцати книг стихов (в США, России и Украине). С 2007 года жил в Вашингтоне, в начале 2009 года переехал в Нью-Йорк.
Лауреат премии Андрея Белого и Русской премии. В 2018 году репатриировался в Израиль, жил в Бат-Яме.
Фото: Pixabay