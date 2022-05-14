Премьеру спектакля «Чрево» представят в МХТ имени Чехова

14.05.2022
Режиссером выступил Андрей Гончаров, для которого проект стал дебютной работой.
Рассказ «Чрево» вышел в 1915 году. Сюжет рассказывает историю молодой крестьянки, которая вышла замуж за нелюбимого мужчину.
Однажды она доходит до «точки невозврата» и убивает мужа. Спектакль представлен в режиссерской лаборатории «После революции (драматургия и проза 1920-1930-х)», которая проводилась в МХТ в 2018 году.
В постановке участвуют Артем Быстров, Андрей Максимов, Ольга Литвинова, Антон Лобан. Художник — Константин Соловьев, художник по свету — Мария Белозерцева.
Фото: Pixabay