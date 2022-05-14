Премьеру спектакля «Чрево» представят в МХТ имени Чехова

14.05.2022

Премьеру спектакля «Чрево» представят в МХТ имени Чехова

На Новой сцене МХТ имени А.П. Чехова состоится премьера спектакля «Чрево» по одноименному рассказу Евгения Замятина, сообщает ТАСС.

Режиссером выступил Андрей Гончаров, для которого проект стал дебютной работой.

Рассказ «Чрево» вышел в 1915 году. Сюжет рассказывает историю молодой крестьянки, которая вышла замуж за нелюбимого мужчину.

Однажды она доходит до «точки невозврата» и убивает мужа. Спектакль представлен в режиссерской лаборатории «После революции (драматургия и проза 1920-1930-х)», которая проводилась в МХТ в 2018 году.

В постановке участвуют Артем Быстров, Андрей Максимов, Ольга Литвинова, Антон Лобан. Художник — Константин Соловьев, художник по свету — Мария Белозерцева.

Фото: Pixabay