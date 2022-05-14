В Москве проведут реставрацию Монетного и Печатного дворов

14.05.2022

В Москве проведут реставрацию Монетного и Печатного дворов

Специалисты в Москве готовятся к реставрации Монетного и Печатного дворов на Никольской улице, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Готовимся к реставрации двух замечательных памятников культурного наследия Москвы – Монетного и Печатного дворов на Никольской улице. Недавно утвердили предмет охраны этих исторических зданий. Это описание всех особенностей и ценных элементов, которые должны быть сохранены во время реставрационных работ», – говорится в сообщении градоначальника.

По словам Собянина, оба архитектурных комплекса сыграли большую роль в истории города. Монетный двор до конца 18 века использовался для чеканки денег и хранения драгоценных металлов.

В Печатном дворе вышла первая русская книга «Апостол» и первая русская газета. За время своего существования дворы неоднократно были перестроены.

В зданиях сочетаются элементы старого русского стиля, барокко, готики. Теперь они под особой защитой.

Фото: Vitold Muratov 