Издание подготовлено редакцией журнала «Искусство кино» и книжным магазином «Подписные издания», гов...
Британская актриса возглавит каст биографического фильма под рабочим названием «Матушка-Россия» (Mot...
В пятницу, 13 мая, в онлайн-кинотеатрах состоялась цифровая премьера фильма Роберта Эггерса, пишет V...
Благодаря нацпроекту «Культура» к 2024 году реконструируют более 70 театров юного зрителя. Об этом р...
Актер Райан Рейнольдс мог сняться в камео в роли Уэйда Уилсона в картине «В мультивселенной безумия»...
Об этом сообщила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова в ходе рабочей пое...
14 мая киносеть «Москино» откроет две площадки в парках «Музеон» и «Фили», сообщается на официальн...
С 19 мая по 5 июня в Москве пройдет Всероссийская декада выпускников творческих вузов, сообщили в Ми...
По их мнению, оценки исполнителей в полуфинальном этапе песенного конкурса могли сфальсифицировать, ...
Новое видео Сергея Шнурова и его группы на песню «Наша экономика» появилось на YouTube-канале «Ленин...
Летом в кинотеатрах стартует показ легендарных отечественных мультфильмов, сообщается на сайте «Цент...
Актер из сериала «Легион» возглавит каст фантастического фильма, который снимет режиссер Адам Вингар...
Фотовыставка с работами военных корреспондентов «Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я! Дети ...
Компания «МТС Медиа», развивающая онлайн-кинотеатр KION, запускает телеканал «Kion Хит». Об этом соо...
В будущем РФ может вновь стать участницей международного музыкального конкурса, сказал композитор в ...
Фильм расскажет о вкладе уральской столицы в историю и развитие страны, сообщили «Вечерние ведомости...
Актер прокомментировал воссоздание лица и голоса Галкина с помощью компьютерной графики в интервью S...
Театр «Школа драматического искусства» и Театрально-культурный центр имени Вс. Мейерхольда...
О возможной фальсификации в первой зрительской категории премии сообщило издание The Wrap со ссылкой...
14.05.2022