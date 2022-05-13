«Варяг» с Александром Скарсгардом появился на стримингах

13.05.2022
В пятницу, 13 мая, в онлайн-кинотеатрах состоялась цифровая премьера фильма Роберта Эггерса, пишет Variety.
Драматический фэнтези-экшн «Варяг» (The Northman) доступен на стриминговых сервисах Amazon Prime Video, Apple TV+ и др.
Действие фильма разворачивается в Х веке вокруг Амлета, наследника убитого правителя. Он возвращается в родные места, чтобы отомстить за смерть отца и вернуть престол.
Вместе с Александром Скарсгардом в картине сыграли Аня Тейлор-Джой, Николь Кидман, Итан Хоук, Уиллем Дефо, Клас Банг, Бьорк.
Фильм дебютировал в кинотеатрах 22 апреля и заработал 51,6 млн долларов при бюджете в 90 млн. «Варяг» не оправдал коммерческих ожиданий, но впечатлил кинокритиков.
Фото: кадр из фильма «Варяг»