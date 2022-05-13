Минкультуры отремонтирует более 70 ТЮЗов

13.05.2022
Благодаря нацпроекту «Культура» к 2024 году реконструируют более 70 театров юного зрителя. Об этом рассказала замминистра культуры РФ Ольга Ярилова в Хабаровске.
Ольга Ярилова побывала в Хабаровском краевом ТЮЗе, который был отремонтирован в рамках нацпроекта в 2021 году. В театре переоборудовали сцену и обновили зрительный зал — количество мест в нем увеличилось с 178 до 207.
— Роскошный театр юного зрителя. Остается только позавидовать всем. Благодаря модернизации сцены у творческого коллектива появилась возможность делать новые уникальные постановки. А это привлечение большего количества зрителей, — поделилась Ольга Ярилова.
Фото: Минкультуры РФ