К 2024 году в рамках национального проекта «Культура» модернизируют более 70 театров юного зрителя по всей стране

Об этом сообщила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова в ходе рабочей поездки в Хабаровск.





Фото: Минкультуры РФ



Замминистра посетила Хабаровский краевой театр юного зрителя, который был отремонтирован в рамках нацпроекта «Культура» в 2021 году. В театре произведен монтаж трансформируемой трибуны для зрительских мест, полностью переоборудована машинерия сцены – произведён монтаж нового планшета сцены с установкой вращающегося круга, подъемных механизмов для декорационных штанг, выносного софита перед сценой и антрактно-раздвижного занавеса. Количество мест в зрительном зале увеличилось с 178 до 207.«Роскошный театр юного зрителя. Остается только позавидовать всем. Особо понравилась идея, когда они днем работают для своей основной аудитории – для юных зрителей, а ночью приглашают их родителей на представления после того, как они уложили детей спать. Это замечательная идея, и ею стоит воспользоваться другим регионам России. Благодаря модернизации сцены у творческого коллектива появилась возможность делать новые уникальные постановки. А это привлечение большего количества зрителей», – сообщила Ольга Ярилова.Также она поделилась планами по реализации нацпроекта «Культура».«До 2024 года мы сможем в такие уникальные театры превратить каждый нуждающийся. Более 70 театров юного зрителя будет отремонтировано и реконструировано в рамках национального проекта «Культура», – сказала замминистра.Кроме того, она отметила, что Хабаровский край подключился к новому направлению в рамках национального проекта «Культура» – оснащению музеев.«В 2022 году современным оборудованием в регионе оснастят 5 муниципальных музеев», – сообщила Ольга Ярилова.В 2022 году в Хабаровском крае оснастят Музей изобразительных искусств, Городской краеведческий музей г. Комсомольска-на-Амуре, Амурский городской краеведческий музей, Районный краеведческий музей им. Н.К. Бошняка, Межпоселенческий Чегдомынский краеведческий музей.Всего в Дальневосточном округе в рамках нацпроекта к 2024 году будет оснащено более 50 музеев.